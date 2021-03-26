СК возбудил дело после крушения вертолета под Калининградом

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области, передает ТАСС.

Агентство со ссылкой на источник пишет, что вертолет принадлежал МЧС и выполнял тренировочный полет. По данным агентства, вертолет упал в акваторию Куршского залива. Среди возможных причин крушения называют ошибку экипажа и техническую неисправность.

В СК сообщили, что на борту находились три человека, один погиб, двоих госпитализировали. Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).