Суд в Екатеринбурге оштрафовал Ройзмана за акцию протеста 23 января

Октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 20 тысяч рублей за акцию протеста 23 января, передает "Новая газета".

На Ройзмана был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции) за участие в митинге в поддержку Алексея Навального, который прошел 23 января. Также суд вскоре рассмотрит аналогичный протокол на Ройзмана, но за участие в акции 31 января.

Ройзмана задержали 16 марта в аэропорту Екатеринбурга. Изначально на него составили протоколы по ч. 5 ст. 20.5 КоАП (нарушение требований режима чрезвычайного положения), хотя в этой статье нет частей, и режим ЧП в России не объявлялся.

К протоколу было приложено заявление от человека, названного "Алексеев Георгий Владимирович". Этот человек просил силовиков обратить внимание на "призывы" Ройзмана и "агитацию об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью" Znak.com: речь может идти об материале от 20 февраля 2021 года, в котором Ройзман предположил рост протестных настроений после суда над Алексеем Навальным.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли массовые протесты в поддержку Навального. Случилось это после того, как политика задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в итоге политик проведет 2,5 года в колонии.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру