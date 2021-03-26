В "Газпроме" обещают достроить "Северный поток - 2" до конца года

Магистральный газопровод "Северный поток - 2" завершат строить до следующего года, в чем выразил уверенность председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - цитирует его слова ТАСС.

Готовность газопровода он оценивает в 90-92 процента.

В январе в отношении незавершенного проекта ввели санкции США, распространившие их действие одновременно и на компанию "Рустанкер", а также на нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".

Реализация "Северного потока - 2" стартовала в 2016 году. Прокладываемый по дну Балтийского моря, трубопровод призван снабжать российским газом европейские страны в обход Украины. Его длина составит 1234 км.