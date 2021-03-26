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11:15

Политолог Солонников: Вероятность ухода Макарова в Госдуму высока

фото ЗакС политика Политолог Солонников: Вероятность ухода Макарова в Госдуму высока

Политолог Дмитрий Солонников считает, что спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров скорее всего будет выдвигаться в Государственную Думу. Об этом же речь пойдет на его запланированном брифинге 26 марта, считает политолог.

Солонников напомнил, что накануне Макаров сообщил о готовности идти в Госдуму при поступлении соответствующего "приказа" от партии. Политолог отметил, что такой приказ уже может быть или его поступление ожидается с минуты на минуту. 

- Если соответствующая команда поступила и окончательное решение в федеральном центре принято, то оно будет озвучено. Если нет, то будет сказано, что решение ожидается, - заявил Солонников.

Он считает, что для самого Макарова сам факт ухода в Государственную Думу не говорит ни о его ссылке, ни о его карьерном росте. Все зависит от его договоренностей и от того, какое место он займет в федеральном парламенте, считает политолог.

- Если он останется рядовым депутатом, то это уход от большой политики. Не почетная ссылка, конечно, но подготовка к пенсии. Если он в Государственной Думе займет какую-то лидирующую позицию, получит в руководство какой-нибудь значимый комитет, станет федеральным спикером по ряду вопросов и оттуда сохранит влияние на Петербург, то это можно рассматривать как и повышение, - сказал Солонников. 

По его словам, уход Макарова в Государственную Думу значительно изменит политику Петербурга. В частности, изменится состав городского парламента, считает Солонников. В ЗакСе станет меньше оппозиционных партий, но число их представителей вырастет, заявил политолог. Он добавил, что поменяется и список представителей "Единой России":

- Будет изменен принцип формирования списка "Единой России", наверное такое количество депутатов лично преданных одному человеку, малоизвестных своим избирателям, мы больше не увидим. Действительно, последний состав ЗакСа с точки зрения электоральной узнаваемости минимальный за всю историю Законодательного собрания города. Главное было не то, чтобы депутатов знали избиратели, а чтобы их знал спикер Законодательного собрания.

Изменятся взаимоотношения ЗакСа и администрации города, считает Солонников. В большинстве регионов основную роль в политике играет исполнительная власть, а законодательная выступает только органом согласования решения, но в Петербурге это было не так - теперь это тоже может измениться, предположил политолог. По его словам, переезд Макарова в Москву повлияет и на работу районных администраций. Некоторые из них останутся без оказываемой спикером поддержки - например, Петроградский район, пояснил Солонников. 

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов 25 марта в эфире телеканала "78" заявил, что считает спикера ЗакСа Вячеслава Макарова подходящей кандидатурой для выдвижения в Госдуму. По словам градоначальника, он уже разговаривал об этом с самим Макаровым, но ответ о своем участии в выборах  спикер должен дать сам. В конце 2020 года глава петербургского парламента уверено заявлял, что намерен избираться только в Законодательное собрание, однако позже его ответы на вопросы о возможном переходе в Госдуму стали менее уверенными. 

София Саттарова


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