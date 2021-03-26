Правительство Ленобласти просит смягчить условия приема иностранцев на работу

Чиновники из комитета по труду и занятости Ленобласти направили в федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обращение, в котором содержится просьба пересмотреть действующие в пандемию условия приема иностранцев на работу.

На сегодняшний день, в связи с противоэпидемическими мерами, таким правом наделены только предприятия, имеющие более 250 сотрудников и более 2 млрд рублей годового дохода.

"Сегодня эти требования не позволяют воспользоваться алгоритмом значительному количеству работодателей, особенно остро нуждающихся в привлечении иностранных работников, например – в сферах строительства и сельского хозяйства", - говорится в сообщении от пресс-службы регионального правительства.

Подчеркивается, что на всю Ленобласть только 4 организации вправе нанимать зарубежных специалистов. Авторы обращения предлагают делегировать решение вопроса о привлечении иностранцев региональным властям.

Отметим, что накануне губернатор Александр Дрозденко обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой упростить на своей территории процедуру вакцинации для финнов и эстонцев.