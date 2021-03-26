Защита экс-губернатора Пензенской области обжаловала его арест

Адвокаты бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обжаловали его арест, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Шуварина.

В жалобе сторона защиты просит суд назначить Белозерцеву более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В Мосгорсуде подтвердили, что получили жалобу, но дата рассмотрения пока не назначена.

Белозерцев арестован до середины мая по обвинению в получении взятки. По версии следствия, он получил от бизнесменов автомобиль Mercedes Benz V 250d, элитные часы Breguet за 5,7 млн рублей и 20 млн рублей за помощь двум компаниям. Всего в рамках коррупционного дела под следствием оказались шесть человек, в том числе – бизнесмен, бывший член Совфеда Борис Шпигель.

Президент Владимир Путин уволил Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.