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11:53

Защита экс-губернатора Пензенской области обжаловала его арест

фото ЗакС политика Защита экс-губернатора Пензенской области обжаловала его арест

Адвокаты бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обжаловали его арест, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Шуварина.

В жалобе сторона защиты просит суд назначить Белозерцеву более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В Мосгорсуде подтвердили, что получили жалобу, но дата рассмотрения пока не назначена.

Белозерцев арестован до середины мая по обвинению в получении взятки. По версии следствия, он получил от бизнесменов автомобиль Mercedes Benz V 250d, элитные часы Breguet за 5,7 млн рублей и 20 млн рублей за помощь двум компаниям. Всего в рамках коррупционного дела под следствием оказались шесть человек, в том числе – бизнесмен, бывший член Совфеда Борис Шпигель.

Президент Владимир Путин уволил Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

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