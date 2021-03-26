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12:59

Песков назвал строгие порядки в колонии Навального "проявлениями дисциплины"

фото ЗакС политика Песков назвал строгие порядки в колонии Навального "проявлениями дисциплины"

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал письменные жалобы политика Алексея Навального на неоказание ему в покровской колонии квалифицированной медицинской помощи и регулярное лишение его сна сотрудниками ФСИН. Подчеркнув, что не дело администрации президента оценивать подобные вещи, Песков все же произнес пару реплик по теме.

"Эти проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира, они зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями, это скорее относится к системам поддержания дисциплины и порядка исправительных учреждений", - цитирует чиновника "Дождь".

Также Песков заявил, что в Кремле не будут реагировать на вчерашнее обращение Юлии Навальной, которая потребовала немедленного освобождения мужа ввиду наличия у него серьезных проблем со здоровьем. По словам Пескова, при нынешнем статусе Навального единственным адресатом подобных обращений может быть только ФСИН.

Напомним, накануне к осужденному оппозиционеру удалось попасть его адвокатам, после чего они охарактеризовали состояние Навального как крайне неблагополучное. По словам адвоката Ольги Михайловой, уже месяц политик жалуется на сильные боли в спине, а его правая нога почти перестала функционировать. При этом кроме ибупрофена администрация колонии никаких других средств для лечения предоставлять не соглашается.

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