Песков сообщил об отсутствии побочных эффектов у Путина после вакцинации от коронавируса

Президент Владимир Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, побочных эффектов у него нет, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - сказал Песков.

Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не расскрывают, каким именно препаратом, но известно, что это двухфазная российская вакцина, и второй укол Путину сделают через три недели. В России зарегистрированы две двухкомпонентные вакцины: "Спутник V" и "КовиВак": первую вводят с интервалом в три недели, вторую – в две.