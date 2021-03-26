Член СПЧ добивается перевода Навального в стационар

Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой, призвав ее поспособствовать переводу политика Алексея Навального, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем, из покровской колонии в больницу. Аналогичное письмо общественник отправил в администрацию ФСИН, о чем сообщает "МБХ Медиа".

"К нему не пускают лечащего врача, очень долго приезжал к нему врач-невролог, что его не поместили в больницу, а он находится в отряде, лечение ему оказывается пока что неэффективное. Также про профилактический учет — что каждые два часа проверяют его явку. Это проверяется таким образом, что ему не дают нормально спать", - изложил Бабушкин содержание документа.

Чтобы ночной покой Навального не тревожили, член СПЧ предложил проверять его присутствие в камере бесконтактным способом.

В свою очередь, в Кремле на жалобы самого Навального, который он разослал сразу по нескольким ведомствам, ответили тем, что администрация колонии ИК-2 Владимирской области демонстрирует "проявления дисциплины".