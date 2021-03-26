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14:56

Активиста, утверждающего, что он не был на вмененной ему акции, арестовали на 9 суток

фото ЗакС политика Активиста, утверждающего, что он не был на вмененной ему акции, арестовали на 9 суток

Представитель белорусского землячества Владимир Драгун по "митинговой" статье 20.2 КоАП получил от суда в Петербурге девять суток административного ареста, передает объединенная пресс-служба судов. Активист, между тем, продолжает настаивать на том, что не присутствовал на акции 24 января на Морской набережной, за которую его судят. Как передает "Апология протеста", Драгун хочет объявить голодовку в знак несогласия с решением суда.

Накануне четверо участников акции в поддержку белорусских протестов также арестовали на сроки от двух до семи суток. Мероприятие представляло собой распевание песен на набережной и демонстрацию бело-красно-белой символики. Суд не оставил без внимания, что участники, помимо привычных для них протестных заявлений против политики белорусского президента Александра Лукашенко, скандировали лозунги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

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