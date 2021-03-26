Следователь разрешил Любови Соболь ходить в церковь и водить ребенка в школу

Следователь удовлетворил ходатайство юристки Любови Соболь, разрешив ей посещать храм и водить ребенка в школу, сообщается в Twitter Соболь.

Теперь Соболь может посещать храм, водить и забирать ребенка из школы, а также один раз принять нотариуса. При этом следователь не разрешил ей гулять рядом с домом и пользоваться интернетом.

Соболь находится под домашним арестом по "санитарному делу", которое было возбуждено после митинга в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января. По версии следствия, на митинге присутствовали люди, зараженные коронавирусом. Также под домашним арестом находятся Олег Навальный, пресс-секретарь Кира Ярмыш, Любовь Соболь и Николай Ляскин.