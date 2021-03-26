"А меня боялся сам Флинт": Навальный рассказал о проблемах со спиной и ногой в ИК-2

Соратники Алексея Навального опубликовали в Instagram политика его письмо, в котором оппозиционер рассказал о состоянии здоровья.

По словам Навального, у него сильно заболела спина, так, что "ни согнуться, ни разогнуться". "Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде", - предположил он, заметив, что это началось еще до его заключения в колонию.

Навальный отметил, что надеялся на то, что врачи это вылечат, но когда его этапировали в колонию, и он просил о лечении, ему отказывали в этом.

"Уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю", - говорится в письме Навального.

По словам политика, на некоторых участках правой ноги пропала чувствительность, и он не может на нее опираться без риска упасть. Навальный заметил, что за последнее время он "все-таки привык к своей правой ноге", и расставаться с ней не хочет.

Навальный рассказал, что уже представляет, как будет "ходить по зоне со стильной тростью", с костылем или даже с деревянной ногой.

"Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие. Так в этом случае я стану космическим пиратом! На деревянной ноге! Смогу разговаривать фразами из "Острова сокровищ" вроде: "Одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а меня… меня боялся сам Флинт", - представил Навальный, посетовав, что не знает, где достать пиратского попугая на плечо.

Об ухудшении состояния здоровья Навального стало известно 24 марта, о его сильных болях в спине и проблемах с ногой рассказали соратники. Напомним, в августе Навальный пережил отравление, три недели пролежал в коме и после этого осенью проходил реабилитацию в Германии. В ФСИН оценили здоровье Навального как "удовлетворительное".

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру