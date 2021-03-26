Макаров заявил, что решение о его выдвижении в ЗакС или Госдуму будет принято в июне

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в пятницу, 26 марта, высказался о возможности своего участия в думских выборах, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

- Что касается определений, какие я списки буду возглавлять: или в Государственную думу, или в Законодательное собрание - это будет известно только на съезде "Единой России". А съезд состоится в конце июня 2021 года, - сказал спикер ЗакСа.

Макаров также отметил, что для него неразделимы понятия партийной и воинской дисциплины.

- Когда поступает приказ, я всегда приказы выполняю, чётко и безукоризненно, - добавил он.

Кроме того, спикер ЗакСа отметил, что всегда помогал и помогает губернаторам Петербурга Александру Беглову и Ленинградской области Александру Дрозденко.

- Мегапроекты крайне важны для нашего города и для нашей агломерации, - подтвердил председатель городского парламента.

Эти заявления были сделаны на пресс-подходе в Военно-космической академии имени Можайского в день празднования её 80-летия. Журналисты пытались задать Макарову дополнительные вопросы, но он ушёл и не стал их слушать.

Накануне губернатор Александр Беглов в интервью телеканалу "78" заявил, что хотел бы видеть Макарова в Госдуме. По его мнению, такой политический "тяжеловес" на федеральном уровне смог бы помочь для города и области с реализацией мегапроектов. Несколькими днями ранее о возможном выдвижении спикера ЗакСа в нижнюю палату федерального парламента написали "Ведомости". Сам Макаров до недавнего времени утверждал, что намерен избираться только в ЗакС. Спикер говорил, что у него ещё остались незаконченные дела в Заксобрании и он как офицер обязан держать слово чести, данное избирателям.

Сергей Еремеев

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