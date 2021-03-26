МВД предложило продлить срок действия просроченных паспортов

МВД инициировало внесение поправок в правительственное постановление 1997 года, посвященное истекшим паспортам российских граждан. По действующему законодательству, паспорт начинает считаться полностью утратившим силу и недействительным сразу по наступлении 20 и 45 лет. В министерстве хотят смягчить этот порядок и дать гражданам еще месяц на то, чтобы переоформить документы.

В противном случае, как гласит пояснительная записка, россияне внезапно становятся пораженными в правах и теряют возможность пользоваться порталом госуслуг, через который, в том числе, можно заказать себе новый удостоверяющий личность документ. Помимо этого обстоятельства, в тексте пояснительной записки упоминаются сложности во взаимодействии с банками, которые возникают у граждан, хотя бы на один день просрочивших паспорт.

В настоящее время документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, проходит антикоррупционную экспертизу.