18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:23

МВД предложило продлить срок действия просроченных паспортов

фото ЗакС политика МВД предложило продлить срок действия просроченных паспортов

МВД инициировало внесение поправок в правительственное постановление 1997 года, посвященное истекшим паспортам российских граждан. По действующему законодательству, паспорт начинает считаться полностью утратившим силу и недействительным сразу по наступлении 20 и 45 лет. В министерстве хотят смягчить этот порядок и дать гражданам еще месяц на то, чтобы переоформить документы.

В противном случае, как гласит пояснительная записка, россияне внезапно становятся пораженными в правах и теряют возможность пользоваться порталом госуслуг, через который, в том числе, можно заказать себе новый удостоверяющий личность документ. Помимо этого обстоятельства, в тексте пояснительной записки упоминаются сложности во взаимодействии с банками, которые возникают у граждан, хотя бы на один день просрочивших паспорт.

В настоящее время документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, проходит антикоррупционную экспертизу.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:15 В Петербурге второй раз за сутки задержали трех активистов

18:07 Ночной клуб "Москва" оштрафовали на полмиллиона рублей за дискотеку и курение кальянов

17:35 "Произвол": Amnesty International возмущена условиями содержания Навального

17:30 Профсоюз подал иск к Беглову об отмене требования носить маски в Петербурге

17:30 Макаров не спешит собираться в Госдуму

16:57 Фигурант дела о "золотых парашютах" в МВД отсудил у государства 700 тысяч рублей

16:49 Муниципал: Суд прекратил дело о штрафе главе МО "Екатерингофский" за непредоставление документов прокуратуре

16:23 МВД предложило продлить срок действия просроченных паспортов

16:23 Мосгорсуд отменил штраф Сергею Смирнову за пикет в поддержку Азара

15:56 Макаров заявил, что решение о его выдвижении в ЗакС или Госдуму будет принято в июне

15:42 "А меня боялся сам Флинт": Навальный рассказал о проблемах со спиной и ногой в ИК-2

15:09 Следователь разрешил Любови Соболь ходить в церковь и водить ребенка в школу

14:56 Активиста, утверждающего, что он не был на вмененной ему акции, арестовали на 9 суток

14:52 Старинное здание на Петроградской набережной снесут ради нового жилья

14:17 ЕСПЧ коммуницировал жалобу петербургской "навальнистки" Гусевой

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru