18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:23

Мосгорсуд отменил штраф Сергею Смирнову за пикет в поддержку Азара

фото ЗакС политика Мосгорсуд отменил штраф Сергею Смирнову за пикет в поддержку Азара

Мосгорсуд отменил штраф главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову за пикет в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара в 2020 году, сообщил Смирнов в Telegram.

Штраф в 4 тысячи рублей Смирнову выписала административно-техническая инспекция за нарушение "режима самоизоляции". Смирнов обжаловал решение в Тверском суде Москвы, но суд оставил штраф в силе. После этого была подана жалоба в Мосгорсуд.

Заседание состоялось в начале марта, но ни Смирнов, ни его адвокат не смогли на нем присутствовать. Оказалось, что судья отменил постановление о штрафе и прекратил производство по делу. Смирнов отметил, что это был тот же судья, который недавно снизил ему административный арест с 25 суток до 15 за шутку в Twitter.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

23 марта, 11:49 Татьяна Фельгенгауэр обжаловала в ЕСПЧ штраф за пикет в поддержку Азара

28 декабря 2020, 17:29 В Москве задержали либертарианцев при попытке развернуть баннер у здания ФСБ

23 декабря 2020, 13:53 МВД начало проверку задержания Плющева и Фельгенгауэр во время работы на пикетах

21 декабря 2020, 20:28 На Лубянке задерживают пикетчиков, вышедших с плакатами об отравлении Навального

18 декабря 2020, 13:54 Прокурор просит 3 года колонии для муниципала Галяминой, обвиняемой по "дадинской" статье

10 декабря 2020, 17:59 Сторонники "Левого фронта" у стен Госдумы выступили против дистанционного обучения

6 декабря 2020, 13:32 Активисты "Левого фронта" потребовали новых выплат у административных зданий в Москве

4 декабря 2020, 16:42 Азар оспорит в ЕСПЧ арест, разлучивший его с дочерью

2 декабря 2020, 19:42 Столичные правоохранители задержали участницу Pussy Riot Алёхину

28 ноября 2020, 14:46 Арестованных участниц пикетов против домашнего насилия в Москве всю ночь продержали в автозаке


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:15 В Петербурге второй раз за сутки задержали трех активистов

18:07 Ночной клуб "Москва" оштрафовали на полмиллиона рублей за дискотеку и курение кальянов

17:35 "Произвол": Amnesty International возмущена условиями содержания Навального

17:30 Профсоюз подал иск к Беглову об отмене требования носить маски в Петербурге

17:30 Макаров не спешит собираться в Госдуму

16:57 Фигурант дела о "золотых парашютах" в МВД отсудил у государства 700 тысяч рублей

16:49 Муниципал: Суд прекратил дело о штрафе главе МО "Екатерингофский" за непредоставление документов прокуратуре

16:23 МВД предложило продлить срок действия просроченных паспортов

16:23 Мосгорсуд отменил штраф Сергею Смирнову за пикет в поддержку Азара

15:56 Макаров заявил, что решение о его выдвижении в ЗакС или Госдуму будет принято в июне

15:42 "А меня боялся сам Флинт": Навальный рассказал о проблемах со спиной и ногой в ИК-2

15:09 Следователь разрешил Любови Соболь ходить в церковь и водить ребенка в школу

14:56 Активиста, утверждающего, что он не был на вмененной ему акции, арестовали на 9 суток

14:52 Старинное здание на Петроградской набережной снесут ради нового жилья

14:17 ЕСПЧ коммуницировал жалобу петербургской "навальнистки" Гусевой

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru