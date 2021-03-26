Суд прекратил дело о штрафе главе МО "Екатерингофский" за непредоставление документов прокуратуре

Ленинский суд Петербурга отменил решение мирового судьи о штрафе главе МО "Екатерингофский" Олега Смакотина, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, в ноябре Смакотина оштрафовали на 2 тысячи рублей по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора). Случилось это из-за того, что природоохранная прокуратура не получила в срок от МО документы, которые ей были необходимы для проведения проверки. Запрос был направлен "Почтой России" и по электронной почте и в итоге остался без ответа.

По версии прокуратуры, Смакотин, как глава МО "Екатерингофский", должен ответить за непредоставление документов. Защита настаивала, что Смакотин не является уполномоченным отвечать на запрос природоохранной прокуратуры лицом, и указанный запрос в муниципальное образование не поступал. Ленинский суд встал на сторону Смакотина, отменив постановление мирового судьи и прекратив производство по делу в связи с отсутствием состава.