Профсоюз подал иск к Беглову об отмене требования носить маски в Петербурге

Горсуд Петербурга зарегистрировал административный иск профсоюза "Отечество" к губернатору Александру Беглову об оспаривании ограничений по коронавирусу, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Профсюоз оспаривает два пункта из постановления Смольного № 121 об ограничениях, введенных из-за эпидемии коронавируса в Петербурге: п. 2-20 и п. 2-5.3 В первом прописаны требования к работникам о ношении масок и перчаток и обеспечении дистанции в 1,5 метра, во втором – предписание гражданам носить средства защиты в общественных местах.

В качестве заинтересованного лица в иске указан президент Владимир Путин как должностное лицо. Заявление пока не принято к производству.

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