"Произвол": Amnesty International возмущена условиями содержания Навального

Представители международной правозащитной организации Amnesty International снова обратились к теме российского оппозиционера Алексея Навального, который содержится в покровской колонии, жалуется на серьезные проблемы со здоровьем и на то, что ему умышленно мешают спать ночью сотрудники ФСИН.

"Мы снова требуем немедленно освободить Алексея Навального — он лишен свободы по политическим мотивам, и это произвол, за который российские власти должны ответить", - цитирует "Медуза" заявление Дениса Кривошеева, замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

По его словам, лишение сна и отказ в медицинской помощи можно приравнять к пыткам.

Напомним, что ранее Amnesty International лишила Навального статуса узника совести, объяснив свое решение его неоднозначными и якобы разжигающими ненависть высказываниями в социальных сетях во второй половине 2000-х годов.

В Кремле, между тем, сообщения об отнимающихся у политика конечностях оценивают более спокойно и реагировать на требования супруги Навального не намерены.