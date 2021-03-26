Ночной клуб "Москва" оштрафовали на полмиллиона рублей за дискотеку и курение кальянов

Московский суд Петербурга оштрафовал ООО "Ретро Клуб", управляющее ночным клубом "Москва", на полмиллиона рублей за нарушение ограничений по коронавирусу, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

ООО "Ретро Клуб" уже ранее привлекали к ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности). 29 января в заведении прошла дискотека, на которой присутствовали не менее сотни посетителей без средств индивидуальной защиты, не соблюдая дистанцию – и при этом курили кальян.

Теперь заведение оштрафовали на 500 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП (повторное нарушение правил при режиме повышенной готовности). Организация раскаялась.

Работа ночных клубов в Петербурге остается ограниченной до 30 апреля. Запрет на работу баров и ресторанов ночью в городе был снят 29 января, но это смягчение начало действовать 30-го. Курение кальянов пока запрещено, на конец января мероприятия численностью более 50 человек должно было согласовываться со Смольным.