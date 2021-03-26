На Думской башне в Петербурге остановились часы

На башне Городской думы (Думская башня) остановились часы, передает "Фонтанка.ру".

Стрелки часов замерли на 14:03, сбой заметили очевидцы ориентировочно после 16:00. Замерли стрелки как на циферблате, обращенном к Невскому проспекту, так и на том, который выходит на Думскую улицу.

В администрации Центрального района переадресовали вопрос о том, кто подведет часы, в КГИОП. В комитете, в свою очередь, взяли паузу на уточнение. В комитете имущественных отношений не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, посоветовав обратиться в администрацию района.

фото: kkult.gov.spb.ru