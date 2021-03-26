ЕР даст оценку поведению депутата ГД Гетты, попавшего в скандал на борту самолета

Лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов пообещал разобраться в инциденте со своим однопартийцем Антоном Геттой, на поведение которого пожаловался "Аэрофлот". Недавние действия депутата на борту самолета Москва-Казань, имевшие освещение в СМИ, получат от старшего коллеги как минимум этическую оценку. Случится это не раньше, чем 5 апреля, передает "Интерфакс".

"По возвращении с региональной недели, конечно, я с ним предварительно побеседую, а дальше в зависимости от развития ситуации будут приниматься какие-то решения", - приводятся слова Неверова.

В жалобе "Аэрофлота", на которую ссылается агентство, говорилось о пьяном дебоше на борту и о том, что единоросса вместе с его попутчиком по прилете в Казань передали правоохранителям.

Гетта - зампред комитета ГД по финансовому рынку.