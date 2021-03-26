Путин пообещал подумать над созданием своего блога

Президент Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" заявил, что он подумает над тем, чтобы завести собственный блог в интернете, передает ТАСС.

На заседании к Путину с такой идеей обратился учитель Андрей Федотов из Белгорода. Он выразил мнение, что из Путина мог бы получиться отличный блогер, и предложил подумать над этим.

"Спасибо большое, я подумаю над этим, действительно", - ответил Путин.

Также Федотов призвал коллег-учителей "не закрывать глаза на медиасферу", рассказав о своем опыте блогерства. По мнению учителя, ведение блогов поможет раскрыть собственный потенциал и быть на одной волне с детьми. Путин эту идею поддержал, потому что "если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить".

"А предотвратить это невозможно, эта сфера развивается и будет развиваться дальше, приобретать новые возможности, в том числе [в области] искусственного интеллекта", - добавил Путин, заметив, что "так же, как солнцу не запретишь вставать, и это будет развиваться".

В ноябре 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что у Путина нет аккаунтов в социальных сетях.

фото: kremlin.ru