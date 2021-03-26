18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:18

СК добивается помещения под стражу пятерых петербургских таможенников

фото ЗакС политика СК добивается помещения под стражу пятерых петербургских таможенников

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК, по версии которого на петербургском таможенном посту "Лесной порт" действовала организованная преступная группа, опротестовывает решение суда в отношении пятерых задержанных на текущей неделе таможенников. Всем им, вопреки ходатайству силового ведомства, избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Начальника преступной группы, о которой говорится в материалах дела, 23 марта задерживали сотрудники ФСБ. Фигурантам дела вменяется систематическое получение взяток на общую сумму около 1,8 млн рублей, на что у них ушло три месяца. По версии СК, за эти деньги сотрудники таможни соглашались на беспрепятственный вывоз товаров из России.

"Часть полученных в качестве взяток денег начальник поста отдавал своему заместителю и часть начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля, который в свою очередь распределял их между таможенными инспекторами, находящимися в его подчинении", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:32 Депутата Коваля оставили под стражей до 29 июня

20:58 Член СПЧ Сванидзе о возможном визите в колонию к Навальному: Меня туда не пустят

20:10 Путин назначил врио губернатора Пензенской области

19:50 Милонов считает, что Цивилев мог бы подойти на место нового спикера ЗакСа

19:18 СК добивается помещения под стражу пятерых петербургских таможенников

18:54 Путин пообещал подумать над созданием своего блога

18:47 ЕР даст оценку поведению депутата ГД Гетты, попавшего в скандал на борту самолета

18:29 На Думской башне в Петербурге остановились часы

18:15 В Петербурге второй раз за сутки задержали трех активистов

18:07 Ночной клуб "Москва" оштрафовали на полмиллиона рублей за дискотеку и курение кальянов

17:35 "Произвол": Amnesty International возмущена условиями содержания Навального

17:30 Профсоюз подал иск к Беглову об отмене требования носить маски в Петербурге

17:30 Макаров не спешит собираться в Госдуму

16:57 Фигурант дела о "золотых парашютах" в МВД отсудил у государства 700 тысяч рублей

16:49 Муниципал: Суд прекратил дело о штрафе главе МО "Екатерингофский" за непредоставление документов прокуратуре

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru