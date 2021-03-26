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20:10

Путин назначил врио губернатора Пензенской области

фото ЗакС политика Путин назначил врио губернатора Пензенской области

Сенатор Олег Мельниченко стал врио губернатора Пензенской области. Указ об этом, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент Владимир Путин. Еще 24 марта Мельниченко встречался с делегацией из Сирии, что запечатлено на сайте Совета Федерации. Будучи уроженцем Пензы, 47-летний политик входит в состав президиума генерального совета "Единой России". В Совфеде он последние четыре года возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Место главы региона пустовало после того, как по делу о взятках задержали и арестовали губернатора Ивана Белозерцева. Свою вину в получении дорогих подарков и наличных денег на общую сумму более 31 млн бывший чиновник отрицает. При обыске в его квартире нашли купюрами около полумиллиарда рублей. Ранее Путин уволил его с формулировкой "за утрату доверия", после чего самораспустилось все правительство Белозерцева.

фото: council.gov.ru/

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