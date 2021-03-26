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20:58

Член СПЧ Сванидзе о возможном визите в колонию к Навальному: Меня туда не пустят

фото ЗакС политика Член СПЧ Сванидзе о возможном визите в колонию к Навальному: Меня туда не пустят

Член президентского совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе в интервью "Эху Москвы" признал тщетность почти всех усилий, которые можно предпринять для вызволения из покровской колонии оппозиционера Алексея Навального, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем. Сванидзе заявил, что мог бы лично навестить известного узника, но при этом выразил уверенность: "меня туда не пустят". От возможных усилий коллег по совещательному органу многого он тоже не ждет.

"Реальных инструментов очень мало: для этого нужно, чтобы руководитель совета Валерий Александрович Фадеев снял трубку и позвонил, скажем, руководителю ФСИН. Я не знаю, ответит ли ФСИН на его запрос, но в принципе телефон имеется. И Валерий Александрович теоретически может это сделать, но я не уверен, что ответ руководителя ФСИН будет развернутым", - посетовал известный историк.

По его предположению, большинство членов совета проголосует за то, чтобы не обращаться во ФСИН по теме Навального от лица всего СПЧ. Впрочем результата он не видит даже от уже преданных публичности обращений и заявлений.

"Мы сейчас сделали заявление… с интеллигенцией по ситуации с Алексеем Анатольевичем Навальным, в том числе там были некоторые члены и СПЧ. Я в частности. Наталья Леонидовна Евдокимова, моя уважаемая коллега из Питера. Вот, пожалуйста, вам индивидуальные действия членов СПЧ. Реакция была? – нет. Я думаю, что и не будет", - заключил правозащитник.

Ранее 26 марта коллега Сванидзе по СПЧ, Андрей Бабушкин, направил обращения к омбудсмену Татьяне Москальковой и в администрацию ФСИН с просьбой перевести политика в стационар и проверять его присутствие в камере бесконтактно, не нарушая сна. 

Напомним, Навальный испытывает сильные боли в спине и частичный отказ нижних конечностей и жалуется на неоказание медицинской помощи. В Кремле к его жалобам отнеслись спокойно.

фото: kremlin.ru

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