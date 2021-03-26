Туманное будущее Макарова

Политологи и депутаты Петербурга высказали свои мысли, почему спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров все еще не внес ясность в вопрос о своем выдвижении в Государственную Думу. Ряд опрошенных ЗАКС.Ру экспертов считают, что он "сопротивляется" переходу в Москву. Некоторые же пришли к выводу, что спикер сам пока не получил четких указаний.

Мощный политик без четкого решения

Вопрос ребром в публичном поле поставил губернатор Петербурга Александр Беглов, когда 25 марта в эфире телеканала "78" сообщил о своем желании видеть Макарова в Госдуме. Так он сможет помочь городу в реализации мегапроектов, заявил Беглов. Спикер ЗакСа 26 марта сказал журналистам, что решение примет "Единая Россия" на съезде в июне. О своем желании идти или не идти в Госдуму, Макаров умолчал.

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Виталий Милонов считает, что таким образом Макаров просто не нарушает устав партии.

- Окончательные списки утверждаются на съезде по результатам праймериз. Поэтому, конечно, никто из нас, и Вячеслав Серафимович как настоящий партиец, не может предопределить результаты праймериз. Чтобы стать кандидатом от "Единой России", надо пройти сложную процедуру, и потом съезд должен утвердить. Поэтому, корректнее всего, даже тому, кто очень хочет стать депутатом Госдумы, отвечать именно так. Я понимаю и вижу, что Вячеслав Серафимович внимательно следит за тем, чтобы в своих заявлениях не нарушать устав партии, - заявил Милонов.

Вице-спикер Законодательного собрания, депутат от "Единой России" Сергей Соловьев отметил, что Макаров на самом деле безукоризненно выполняет поставленные приказы. Пока же неизвестно, попросят ли спикера ЗакСа идти в Госдуму, сказал Соловьев:

- Если задача будет поставлена такая, то, естественно, он приказ исполнит. А будет ли такой приказ, никто не знает: ни я, ни Вячеслав Серафимович - это все решает руководство партии в Москве.

Депутаты ЗакСа Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Ирина Иванова (КПРФ) и Борис Вишневский ("Яблоко") склоняются к мнению, что окончательно решение еще не принято - поэтому политик и отмалчивается.

- "Единая Россия" устроена так, что решать это будет, к сожалению, вовсе не Вячеслав Серафимович. Это в "Яблоке" у нас такие решения принимают люди самостоятельно. А в "Единой России" все иначе. И, судя по тому, что он говорит, видимо, ясного указа еще нет. Есть только некоторые намеки, импульсы, шевеления усами и движения бровями, - считает Вишневский.

При этом, отметила Иванова, раньше Макаров категорически отрицал свое выдвижение в федеральный парламент, а сейчас так уже не делает.

- Я думаю, что идет консультация, решение не принято. Он сказал месяц или два назад: "Я не собираюсь в Госдуму", но сейчас же он это не подтвердил. Значит идут либо консультации, либо решение действительно не принято. Это может быть желание одного, двух или трех человек… Мы же не знаем, какое желание у них. Конечно, хотелось бы знать - от этого много что зависит. Наши партийные списки тоже зависят: кто по какому округу идет, сильный или не сильный - мы же тоже будем ориентироваться на те списки, - сказала депутат от КПРФ.

Ее беспартийный коллега по ЗакСу Михаил Амосов считает, что Макаров не желает покидать петербургский парламент:

- Я думаю, что Макаров не хочет идти в Госдуму. Видимо, ему нравится то место, где он находится. Понятно, что на посту председателя Законодательного собрания можно многого добиться.

Политолог Валентин Бианки также думает, что спикер хочет остаться в Петербурге. Лично спикером решение еще не принято - "пока так или иначе сопротивляется", предположил Бианки. Аналогичной точки зрения придерживается политолог Александр Конфисахор. По его мнению, сейчас Макаров ведет переговоры для того, чтобы остаться в Законодательном собрании Петербурга. Спикер делает все максимально возможное, чтобы не идти в Государственную Думу, считает политолог.

- В первую очередь, я думаю, что Макаров не хочет покидать Петербург. Он про это неоднократно заявлял. Он один из двух первых людей в городе. Он здесь хозяин, его все знают, он руководит ЗакСом, а когда он станет одним из 450 депутатов Госдумы, он там затеряется. Даже если он возглавит какой-нибудь комитет, у него не будет таких рычагов, которые есть сейчас. И он это прекрасно понимает.

Об этом же упомянули и некоторые другие собеседники ЗАКС.Ру. В частности, политолог Бианки отметил, что переход в Госдуму для Макарова обернется утратой влияния в Петербурге. Он скорее всего потеряет место секретаря регионального отделения "Единой России", не сможет контролировать бюджет города и другие процессы, уточнил политолог.

Депутат Госдумы Милонов же считает, что получение кресла в федеральном парламенте - это карьерный рост. На новом месте Макаров сможет реализовать свой потенциал, уверен Милонов.

- Конечно же, [для него это] повышение. Вячеслав Серафимович мощный политик. Он сможет использовать весь свой потенциал опытного руководителя, все-таки столько лет был секретарем "Единой России". Теперь он сможет спокойно перенести все свои огромные, величайшие способности на работу на федеральном уровне. Это выход на новые рубежи, - сказал депутат.

Парламентарий ЗакСа Амосов не уверен, что Макаров сможет себя проявить в Государственной Думе:

- Если там как-то быть активным, наверно тогда это повышение, но для этого надо иметь какие-то творческие задатки, придумывать какие-то законопроекты. Сможет ли это делать Вячеслав Серафимович, я не знаю.

Депутат ЗакСа от "Справедливой России" Тихонова, которая уже заявила о своем желании идти в Госдуму, считает, что переход в федеральный парламент может сказаться на политике как негативно, так и положительно. Все зависит от намерений человека, отметила депутат:

- Смотря какие цели он ставит перед собой. Мне кажется, что служить городу хорошо можно на всех уровнях, было бы желание. По-хорошему, это все-таки федеральный уровень, но на практике мы часто видим, что один голос из 450 голосов менее слышен, нежели один среди 50.

Большая потеря

Политолог Бианки считает, что есть несколько причин вероятного ухода Макарова из ЗакСа. Во-первых, у петербургского отделения "Единой России", которое возглавляет спикер, очень низкие рейтинги по сравнению с другими регионами, напомнил политолог. Во-вторых, по его мнению, не стоит сбрасывать со счетов губернатора Петербурга Александра Беглова. Он все же обладает достаточным политическим весом и навыками политической игры, уверен Бианки.

- В этот раз вопрос зашел настолько далеко… Самое интересное, это публичное заявление губернатора, которое дальше ставит его в безвыходную ситуацию. Если после этого заявления Беглова Макаров не уйдет, то Беглов чисто политически потеряет очки. Потому что это будет означать, что его мнение неважно и что по факту Валентина Ивановна [Матвиенко] имеет больше влияния, чем действующий губернатор Петербурга.

Матвиенко, бывшая глава города и ныне руководитель Совета Федерации, как считается, благоволит Макарову. А он в свою очередь регулярно положительно о ней высказывается, благодарит бывшего губернатора за ее работу и называет ее "ангелом-хранителем авторитета Законодательного собрания".

Депутат от КПРФ Иванова тоже считает Беглова сильным политиком. Она предположила, что спикеру и губернатору стало тесно в одном городе:

- Конечно, я считаю, что Макаров глыба, это серьезный политик. И понятно, что он политически очень силен. Наверно не отстает и Беглов в этом плане, потому что он тоже сильный политик. Иногда бытует такое мнение, что двум медведям тесно в одной берлоге - вот наверно [эта ситуация] что-то из этой серии, я бы сказала.

"Яблочник" Вишневский тоже думает, что Беглов желает ухода Макарова из Петербурга. Ему не нужен второй сильный лидер в городе, уверен депутат.

- Он хочет быть один. И для этого применяется прием, который называется "убрать на повышение".

Конфисахор отметил, что без Макарова Законодательное собрание Петербурга может ослабеть. Несмотря на неоднозначность личности спикера он все же увеличивал самостоятельность парламента и статус депутатов, сказал политолог:

- Надо отдать должное Макарову. К нему можно по-разному относиться, но он пытается максимально повысить субъектность ЗакСа и сделать так, чтобы Законодательное собрание играло довольно значимую роль в жизни города. И, естественно, это никогда никому не нравится. Тем более не нравится исполнительной власти, которая считает, что это они хозяева и что они должны все делать, а ЗакС, в лучшем случае, легитимизировать их решения и никоим образом не мешать. И понятно, что для губернатора это тоже не очень хорошо, когда ЗакС ему, как он считает, мешает.

Политолог предположил, что вряд ли помимо Макарова будет спикер, который сможет проводить такую же независимую политику парламента. Для части депутатов ЗакСа - "людей Макарова" - уход действующего спикера окажется плохим развитием событий, заявил Конфисахор. С ним согласен политолог Дмитрий Солонников. По его словам, список представителей "Единой России" изменится:

- Будет изменен принцип формирования списка "Единой России", наверное, такое количество депутатов, лично преданных одному человеку, малоизвестных своим избирателям, мы больше не увидим. Действительно, последний состав ЗакСа с точки зрения электоральной узнаваемости минимальный за всю историю Законодательного собрания города. Главное было не то, чтобы депутатов знали избиратели, а чтобы их знал спикер Законодательного собрания, - считает эксперт.

Солонников добавил, что уход Макарова в Государственную думу повлияет и на состав оппозиционных партий в ЗакСе. Самих партий станет меньше, но число их представителей вырастет, заявил политолог. Для оппозиционных депутатов переход Макарова в Госдуму станет "подарком", так же как и для журналистов, уверен Конфисахор.

После критики Законодательного собрания и лично его руководителя допуск в парламент потеряли журналисты телеканала "78". Им отказывают в проходе на заседания по различным причинам. Уже несколько лет аккредитацию в ЗакС не может получить журналист "Эха Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов, писавший о парламенте критические материалы.

Для политических экспертов жизнь без главы "Единой России" в Петербурге станет более скучной, считает Конфисахор:

- Это, конечно, большая потеря. Потому что те поводы, которые Макаров дает, и то, что мы могли высказываться… Вряд ли найдется еще такой публичный человек, который может делать то же самое, что делает он.

Депутат ЗакСа от "Единой России" Соловьев заявил, что хотел бы видеть действующего спикера и в следующем созыве петербургского парламента.

- У нас сейчас на очень высоком, хорошем уровне организована работа. Это, конечно, все благодаря председателю Вячеславу Серафимовичу Макарову. Давать какие-то прогнозы, я сейчас пока затрудняюсь. Потому что очень надеюсь на то, что Вячеслав Серафимович продолжит работу. Я на это очень надеюсь и считаю, что ему такое доверие будет оказано. И очень бы хотел, - сказал Соловьев.

Он добавил, что вероятно состав ЗакСа в следующем созыве изменится. Однако, считает, что работающие много лет депутаты все же смогут сохранить свои места. А вот коллеги Соловьева из оппозиционных партий надеются на кардинальное изменение состава.

- Надеюсь, что парламент поменяется сильно. Потому что хочется, чтобы парламент был местом для дискуссий, чтобы он был открытый максимально. И мне бы хотелось, чтобы фракция "Справедливая Россия" была представлена более мощно, чем сейчас мы имеем. Но для этого выборы должны пройти честно, будем работать над этим, - заявила депутат-эсер Тихонова.

тест: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.