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10:24

ФССП оштрафовала Михайлова на полмиллиона рублей за невыплату штрафа за вытоптанные на протестах газоны

фото ЗакС политика ФССП оштрафовала Михайлова на полмиллиона рублей за невыплату штрафа за вытоптанные на протестах газоны

Управление ФССП по Петербургу назначило бывшему координатору городского штаба Алексея Навального Денису Михайлову исполнительный сбор в полмиллиона рублей по делу о "вытоптанных газонах", сообщил Михайлов в Facebook.

"Хорошо, смотрю, приставы работают в Санкт-Петербурге. Сейчас мне назначили штраф в полмиллиона рублей за то, что я, видимо, не оплачиваю свой долг в 7 млн рублей", - написал Михайлов.

Общая сумма долга с этим штрафом возросла почти до 8 млн рублей.

Напомним, Фрунзенский суд Петербурга по иску прокуратуры в 2019 году обязал Михайлова и активиста "Весны" Богдана Литвина выплатить штраф в 7,3 млн рублей. По версии прокуратуры, они организовали акцию протеста 5 мая 2018 года и потому несли ответственность за порчу газонов во время мероприятия. Изначально прокуратура оценивала ущерб более чем в 10 млн рублей.

Михайлов и Литвин обжаловали это решение в Европейском суде по правам человека. Они считают, что российский суд нарушил их право на справедливый суд и право на свободу мирных собраний.

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