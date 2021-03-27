В России выявили еще 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - менее 800

В России за последние сутки зафиксировано 8 885 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии по всей стране выявлено 4 510 744 случаев заболевания. По официальным данным, умерли от коронавируса 97 404 россиян, 387 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 749 человек. Всего за время эпидемии в городе зарегистрировали 391 799 случаев заражения, 35 717 пациентов болеют сейчас. Число умерших от инфекции в Петербурге увеличилось на 32, всего известно о 12 134 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 551 человек (64 186 болеют сейчас). В Подмосковье – 586 (35 675 проходят лечение). В Ленобласти - 105 (1 595 остаются на больничном).