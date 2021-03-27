Во Владимирском округе муниципалы снова пришли с проверками в бары на Рубинштейна

В ночь на субботу, 27 марта, депутаты и сотрудники муниципалитета "Владимирский округ" посетили с проверкой бар "Угрюмочная" на улице Рубинштейна, сообщила ЗАКС.Ру главный специалист местной администрации Юлия Изюмова.

Как и неделю назад, когда был совершен прошлый рейд, заведение работало без кассового аппарата. Клиентов просили расплачиваться наличными или делать переводы на карту одного из барменов. Визит снова закончился вызовом полиции и изъятием алкоголя. Однако на этот раз сотрудники бара тоже позвали "группу поддержки" из нескольких крепких парней. Изюмова узнала в них людей, которые несколькими неделями ранее приезжали на помощь работникам бара Commode, который тоже проверяли муниципалы.

На этот раз попасть в Commode участником рейда не удалось. Дверь в заведение закрыли, а проверяющим объяснили, что оно уже не работает. Однако несколько сотрудников муниципалитета, решивших сходить "в разведку", зашли туда 15 минутами ранее и сделали покупки без чеков, рассказала Изюмова.

В понедельник, 29 марта, проблему нелегальной торговли на улице Рубинштейна планируется обсудить на заседании рабочей группы при комитете по промышленной политике, инновации и торговли. К участию в мероприятии приглашен и глава "Владимирского округа" Денис Тихоненко.