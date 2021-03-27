Поликлиника на Вербной улице начнет работу с 1 сентября

Новая поликлиника на Вербной улице начнет принимать пациентов с 1 сентября, сообщает Telegram-канал "Пул 78".

Здание поликлиники посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Строительно-монтажные работы на объекте завершились в конце 2020 года, тогда же было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Пока строители устраняют недочеты, закупают и монтируют оборудование.

"Фонтанка.ру" обратила внимание на одно из фото, где Беглов стоит на дне бассейна при посещении поликлиники. На 13:55 27 марта подобного снимка в канале "Пула 78" уже не было.

Фото: "Пул 78"

Поликлиника на Вербной улице должна была появиться еще в 2015 году, но сроки срывались. Затем в Смольном говорили, что работы завершатся в 2018 году, но и тогда поликлинику не достроили. В том же году лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина направляла в комитет по строительству требование принять меры для завершения строительства.

фото: Пул 78 / Telegram

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