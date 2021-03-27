Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным днем театра, сообщили в Смольном.

Беглов отметил, что для Петербурга это "особо значимый праздник", и город "имеет широкое международное признание" в театральной сцене. Он напомнил, что ограничительные меры по коронавирусу коснулись культурной жизни Петербурга, и заявил, что онлайн состоялось более 5,5 тысяч показов спектаклей и концертных программ, в том числе 57 премьер.

"В сложном 2020 году финансирование государственных учреждений осталось на прежнем уровне. Были выделены дополнительные субсидии театрам и концертным организациям. Город оказывает поддержку негосударственным театрам. В 2021 году им предусмотрены субсидии на спектакли и фестивали. Их размер увеличен в полтора раза", - подчеркнул Беглов.

Он поблагодарил работников сцены за "созидательный труд, высокое мастерство и вдохновение", а зрителей – за "сохранение лучших традиций" города.

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