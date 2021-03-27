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15:00

Госдеп США призвал оказать Навальному медицинскую помощь в колонии

фото ЗакС политика Госдеп США призвал оказать Навальному медицинскую помощь в колонии

 

Госдепартамент США призвал российские власти оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному, отбывающему срок в исправительной колонии № 2 в Покрове.

"Мы видели тревожные сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в тюрьме. Мы призываем не ограничивать доступ к нему адвокатов и предоставить ему медицинскую помощь", - заявил в Twitter представитель Госдепа США Нед Прайс.

Об ухудшении состояния здоровья Навального стало известно 24 марта, о его сильных болях в спине и проблемах с ногой рассказали соратники. Напомним, в августе Навальный пережил отравление, три недели пролежал в коме и после этого осенью проходил реабилитацию в Германии. В ФСИН оценили здоровье Навального как "удовлетворительное".

 

 

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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