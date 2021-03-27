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15:53

Мосгорсуд прекратил дело об участии в протестах мужчины, который шел с работы

фото ЗакС политика Мосгорсуд прекратил дело об участии в протестах мужчины, который шел с работы

Мосгорсуд прекратил дело жителя столицы Александра Курило, оштрафованного по протоколу об участии в несогласованной акции протеста 31 января, передает "ОВД-Инфо".

После задержания 31 января на Курило составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Хорошевский суд Москвы 15 февраля оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Как рассказала юрист "ОВД-Инфо" Екатерина Морозова, в суде удалось доказать, что Курило не участвовал в акции, а шел с работы.

Митинги 23 и 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Суд в итоге удовлетворил это требование, и Навальный отбывает срок в ИК-2 в Покрове.

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