Коронавирус добрался до ещё 9088 россиян: в Петербурге - 701 новый случай

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у ещё 9088 жителей России, таким образом, общее количество заражённых с начала пандемии подобралось к отметке 4 519 832.

В лидерах по уровню распространения заболевания - Москва (+1 878 новых случаев), Петербург (701), Московская область (610), Нижегородская область (286) и Ростовская область (243).

Излечились при этом ещё 8630 инфицированных, всего выздоровели 4 139 128 граждан.

Летальная суточная статистика пополнилась 336 COVID-смертями. Общее количество жертв заболевания достигло отметки 97 740.