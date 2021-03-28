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13:40

Минпросвещения одобрило выпуск учебника по истории России под редакцией Мединского

фото ЗакС политика Минпросвещения одобрило выпуск учебника по истории России под редакцией Мединского

Пособие по отечественной истории под редакцией экс-министра культуры Владимира Мединского получило одобрение Министерства просвещения: в ближайшее время учебники выйдут в свет, известил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Наш учебник одобрен министерством просвещения, получил все необходимые разрешения, и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет. И надеемся, наши школы, не только московские, но и школы регионов, они будут получать этот учебник, который будет и в помощь учителям, и ученикам", - цитирует РИА "Новости" отрывок из речи Мягкова, сказанной в кулуарах московской книжной ярмарки non/fiction № 22.

Пособие под эгидой Мединского уникально тем, уточнил Мягков, что представляет российскую историю в "синхронном виде в отношении истории всеобщей".

О том, что в школы может поступить учебник под редакцией экс-министра, стало известно в начале февраля.

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