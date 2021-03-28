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14:16

Отбывшую арест гражданку Белоруссии задержали на выходе из петербургского спецприёмника

фото ЗакС политика Отбывшую арест гражданку Белоруссии задержали на выходе из петербургского спецприёмника

Петербургские правоохранители задержали на выходе из спецприёмника гражданку Белоруссии Жанну Галееву, где она находилась последние 5 дней за организацию несанкционированного мероприятия, уведомила "Северо-Запад. МБХ Медиа" адвокат Ольга Цейтлина.

"На неё в данный момент вновь составляют протокол по той же самой статье, но уже за организацию другого мероприятия", - уточнила защитница.

В конце января группа белорусов собралась на Морской набережной и спела песню N.R.M "Подводная лодка". 23 марта полицейские задержали пятерых участников мероприятия. 25 марта Галееву отправили под административный арест сроком на пять суток, признав её виновной по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Освободиться девушка должна была сегодня в 11:40, однако за два часа до назначенного времени её увезли в 78 ОП, где на неё составили ещё один протокол по обозначенной "протестной" статье, только за акцию, прошедшую 27 февраля.

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