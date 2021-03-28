"Недопустимо!": Петербуржцы вышли на народный сход, протестуя против застройки сквера на Купчинской

Жители Фрунзенского района собрались на народный сход в сквере, расположенном на углу улиц Купчинской и Олеко Дундича, выражая протест против возведения двух многоэтажек в зелёной зоне, оповестили активисты "Молодого Петербурга".

Купчинцы уже давно пытаются достучаться до локальных властей, призывая их облагородить территорию и разбить там полноценное место отдыха горожан.

"Я лично ходил к заместителю главы, потому что к Константину Николаевичу [Серов, глава Фрунзенского района] не попасть. Я ходил к Елене Сальман [заместитель Серова], просил: "Поговорите, помогите, это ваши избиратели". И ничего. Территория находится в собственности, мы ничего не можем поделать", - выступил координатор "Молодого Петербурга" Максим Леонов.

Сквер на Купчинской когда-то был включен в ЗНОП, однако как только главой районной администрации стал Константин Серов территорию из перечня охраняемых исключили, уточнили активисты. На обозначенном месте должны появиться два жилых многоэтажных дома - против чего и бастуют горожане, собирая подписи против строительной инициативы.

"Почему-то чиновники вместо благоустройства зеленых территорий предпочитают отдавать их под застройку. Это абсолютно недопустимо", - считает координатор движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Фото: Молодой Петербург

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