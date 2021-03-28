18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:21

"Это произойдёт": Путин обозначил условие снятия всех COVID-ограничений

фото ЗакС политика "Это произойдёт": Путин обозначил условие снятия всех COVID-ограничений

Российский глава Владимир Путин назвал условие для снятия большей части установленных в стране COVID-ограничений: президент предположил, что это можно будет сделать уже к концу лета, делится "Интерфакс".

"Это [снятие ограничений] произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано - после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения", - констатировал Путин.

В случае, если темпы вакцинации граждан не будут снижаться и останутся прежними, то уже к началу осени антивирусные предписания можно будет упразднить, заключил президент.

Добавим, накануне власти Петербурга известили об очередной поставке вакцины "Спутник V": на баланс Северной столицы, ранее испытывавшей дефицит препарата, поступило более 53 тысяч доз. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:09 Коронавирус добрался до ещё 9088 россиян: в Петербурге - 701 новый случай

10:36 В Петербурге за неделю заметно вырос уровень COVID-госпитализаций - на 38%

27 марта, 16:58 В Петербург доставили 53,6 тысяч доз вакцины "Спутник V"

27 марта, 11:09 В России выявили еще 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - менее 800

26 марта, 18:07 Ночной клуб "Москва" оштрафовали на полмиллиона рублей за дискотеку и курение кальянов

26 марта, 17:30 Профсоюз подал иск к Беглову об отмене требования носить маски в Петербурге

26 марта, 13:07 Песков сообщил об отсутствии побочных эффектов у Путина после вакцинации от коронавируса

26 марта, 11:12 В России выявили 9,1 тысяч новых случаев COVID-19

26 марта, 9:24 Роспотребнадзор рассказал о принципах работы вакцины "ЭпиВакКорона"

25 марта, 20:17 Дрозденко попросил Голикову упростить вакцинацию для россиян из соседних стран


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:21 Попавшие под лавину в Хибинах дети вернулись в Петербург

16:21 "Это произойдёт": Путин обозначил условие снятия всех COVID-ограничений

15:55 Премьер Армении заявил о готовности подать в отставку

15:13 "Недопустимо!": Петербуржцы вышли на народный сход, протестуя против застройки сквера на Купчинской

14:16 Отбывшую арест гражданку Белоруссии задержали на выходе из петербургского спецприёмника

13:40 Минпросвещения одобрило выпуск учебника по истории России под редакцией Мединского

12:40 "Просил оказать содействие в получении уколов": ОНК навестила захворавшего в колонии Навального

12:09 "Есть к чему стремиться": Слуцкий заявил о необходимости ужесточения наказания за оскорбление Путина

11:09 Коронавирус добрался до ещё 9088 россиян: в Петербурге - 701 новый случай

10:36 В Петербурге за неделю заметно вырос уровень COVID-госпитализаций - на 38%

27 марта, 17:56 Дольщики "Петростроя" вышли на митинг во Всеволожске

27 марта, 16:58 В Петербург доставили 53,6 тысяч доз вакцины "Спутник V"

27 марта, 15:53 Мосгорсуд прекратил дело об участии в протестах мужчины, который шел с работы

27 марта, 15:00 Госдеп США призвал оказать Навальному медицинскую помощь в колонии

27 марта, 14:25 Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным днем театра

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru