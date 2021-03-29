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9:17

Мэром Якутска избрали единоросса Евгения Григорьева

фото ЗакС политика Мэром Якутска избрали единоросса Евгения Григорьева

Представитель "Единой России" Евгений Григорьев, исполнявший обязанности главы Якутска после ухода Сарданы Авксентьевой, победил в ходе досрочного голосования по выборам нового мэра, оповестила "Интерфакс" председатель городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова.

"Итоговый протокол комиссия подпишет завтра. Голоса распределились так: Евгений Григорьев ("Единая Россия") — 42,27%, Виталий Обедин ("Справедливая Россия") — 39,67%, Савва Михайлов (КПРФ) — 11,38%", - известила глава ТИК.

Предварительная явка на электоральный процесс составила чуть более 41%, на прошлых выборах, состоявшихся в 2018 году, она была чуть выше - 44,35%.

Выборы якутского мэра проходили с 26 по 28 марта. Голосование было досрочным ввиду того, что Авксентьева решила покинуть свой пост, ссылаясь на проблемы со здоровьем.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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