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9:52

Экс-депутат Госдумы обратился в ЕСПЧ из-за ареста после акции в поддержку Навального

фото ЗакС политика Экс-депутат Госдумы обратился в ЕСПЧ из-за ареста после акции в поддержку Навального

Адвокаты бывшего депутата Государственной думы Аркадия Янковского подали жалобу в Европейский суд по правам человека на его арест после акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января в Новосибирске, пишет "МБХ медиа", ссылаясь на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

В спецприёмнике Янковский заболел; к тому же, у экс-парламентария обострилась гипертоническая болезнь. После отбывания ареста его госпитализировали в больницу - там у него подтвердился COVID-19. Инфекция проходила в тяжелой форме.

В жалобе Янковского в ЕСПЧ указывается на нарушение статьи о запрете пыток Европейской Конвенции о правах человека: в частности, говорится об условиях содержания, где бывший депутат мог подхватить коронавирус. 

Также в заявлении упомянуты нарушения, касающиеся права на свободу и неприкосновенность (статья 5 Конвенции), на справедливый суд (статья 6 Конвенции), и на свободу выражения мнений и свободу собраний (статьи 10 и 11 Конвенции).

Янковский попал под административный арест сразу после протеста 23 января.

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