В здании экс-генконсульства США на Фурштатской может появиться отель

Смольный подумывает подписать несколько долгосрочных договоров, предполагающих передачу представителям бизнеса нескольких зданий в центре Петербурга, в числе которых - дом по улице Фурштатской, 15, в котором до недавних пор находилось консульство США, информирует ДП.

Здание числится на балансе подведомственного комитету по внешним связям ГУП "Инпредсервис". При этом, поясняют знакомые с ситуацией эксперты, власти готовы подписать соглашение о передаче в пользование далеко не с каждым инвестором, поскольку не исключается, что американские дипломаты всё же вернутся в город.

Концессионный формат подходит для отельеров. "Фонтанка" пишет, что объектом уже заинтересовались структуры группы Ginza. "Инпредсервис" ранее уже пробовал найти для здания арендатора на конкурсной основе.

Генконсульство США располагалось в бывшем доходном доме Шрейера на Фурштатской улице с 1972 года. Его официально закрыли в 2018 году.