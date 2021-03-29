Бондаренко поведал об "антивирусном" формате грядущего общегородского субботника

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал о том, как в текущем году пройдёт общегородской субботник, который состоится 24 апреля. Наставления чиновника ретранслирует пресс-служба Смольного.

В течение месячника по благоустройству работники соответствующего комитета будут мыть фасады зданий, тротуары, дороги, дворы; будут очищены контейнерные площадки, приведены в порядок малые архитектурные формы, скамейки, урны.

К работам приглашаются также организации, обслуживающие мосты, линии электропередач, рекламные конструкции и автобусные остановки.

Сотрудники садово-паркового хозяйства параллельно будут облагораживать скверы, парки, бульвары и сады, украсят город цветами в преддверии майских праздников и Дня города.

В нынешнем году ввиду пандемии COVID-19 мероприятия в рамках месячника по благоустройству будут проводиться без организации массовых культурно-экоголически-просветительских акций.

"Тем не менее субботник с участием горожан в этом году состоится. Он будет организован таким образом, чтобы избежать массового скопления людей. Места проведения будут опубликованы позже", - заключил Бондаренко.

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