18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:51

РБК: Путин огласит послание Федеральному собранию перед майскими праздниками

фото ЗакС политика РБК: Путин огласит послание Федеральному собранию перед майскими праздниками

Президент Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 22 апреля, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, эту дату Кремль рассматривает в качестве основной. В 2020 году власти планировали провести голосование по поправкам в Конституцию, но из-за эпидемии коронавируса его в итоге провели летом в течение нескольких дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль вскоре сообщит точную дату послания, передает РИА "Новости".

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Раньше оно проходило осенью, в ноябре-декабре, но в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

Так, в 2020 году Путин выступил с посланием в середине января. Тогда его выступление запомнилось тем, что в его ходе он анонсировал внесение масштабных поправок в Конституцию, которые были в итоге приняты на всероссийском голосовании.

Одна из принятых поправок предполагает обнуление президентских сроков Путина. Он сможет еще дважды баллотироваться президенты и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. Сейчас идет четверый срок Путина на посту главы государства.

фото: kremlin.ru

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:01 Четыре депутата ЗакСа заявились на праймериз ЕР

15:55 Суд в Петербурге отказался выдворять участника "белорусской" акции из России

15:40 Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник лайт"

15:27 Депутат Госдумы Выборный пожаловался в Генпрокуратуру на инстаграм Dolce & Gabbana

14:57 Участок трассы "Кола" в Ленобласти отремонтируют за 1,2 млрд рублей

14:46 В Петербурге обустроят ещё три перехватывающих автопарковки

14:43 КРТИ опубликовал график технологической разводки мостов в Петербурге на неделю

14:41 Смольный не намерен корректировать бюджет Петербурга весной

14:27 Смольный начнет штрафовать и эвакуировать машины за неправильную парковку в Петербурге с конца июня

13:58 "Кто поддержит?": Ройзман и Пивоваров предлагают выйти на массовую пробежку в Москве

13:56 С улиц Петербурга вывезли почти 30 тысяч тонн снега за неделю

13:35 Васильев, Морозов, Эйфман и Яблонский претендуют на звание почетного гражданина Петербурга

13:27 "Отказался смотреть лекцию, назвав ее идиотской": Навальный рассказал о своих тюремных выговорах

13:26 Песков: Парад Победы 9 мая будет, однозначно

12:52 "Добровольно прибыл под конвой": Сергея Митрохина задержали в ОВД "Тверское"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru