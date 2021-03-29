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12:15

ОНК: Фургал хочет рассказать СМИ о "том ужасе, который с ним происходит"

фото ЗакС политика ОНК: Фургал хочет рассказать СМИ о "том ужасе, который с ним происходит"

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович навестила пребывающего в следственном изоляторе "Лефортово" экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала: он рассказал, что на него оказывают "колоссальное давление", о деталях он готов сообщить СМИ - впрочем, иных подробностей он не успел передать, так как встречу прервали сотрудники ФСИН. Детали визита изложены в Facebook Литвинович.

Фургал поделился, что ему оказывают в ознакомлении с материалами уголовного дела, а если он пытается обсудить детали со своим адвокатом - прерывают свидание.

"Фургал сказал нам, что хочет сделать заявление для СМИ о „том ужасе, который с ним происходит". Но в этот момент сотрудник прерывает нашу беседу, и Фургала уводят. Уходя, он успевает крикнуть, чтобы мы попросили передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами", - отчиталась Литвинович. 

Не так давно Фургал сообщал, что ему не передают писем в СИЗО, кроме того, изредка его лишают и продуктовых передач.

Напомним, что в июле 2020 года Фургала задержали и этапировали в Москву сотрудники ФСБ, где теперь ему предстоит суд по делу с тяжкими обвинениями. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию убийств в середине 2000-х годов. В Хабаровске он продолжает пользоваться большой поддержкой у жителей, чего нельзя сказать о врио губернатора края – ставленнике президента Михаиле Дегтяреве.

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