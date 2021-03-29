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12:50

СК взял подписку о неразглашении с участников дела о сходе лавины на детей в Хибинах

фото ЗакС политика СК взял подписку о неразглашении с участников дела о сходе лавины на детей в Хибинах

Следственный комитет по Мурманской области засекретил материалы уголовного разбирательства о сходе лавины на детей в Хибинах: глава отдела по расследованию особо важных дел управления СК по региону Никита Киселев в ходе пресс-конференции 29 марта рассказал, почему со свидетелей берут подписку о неразглашении.

Это обусловлено тем, что подавляющее большинство свидетелей являются несовершеннолетними, пишет "Фонтанка".

Кроме того, директор тургруппы, арестованный за "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", отказывается признавать свою вину: мужчина всецело уверен в правильности своих действий, от маршрута следования он не отклонялся. Следователи в свою очередь настаивают, что он решил "срезать" путь, сэкономив таким образом время, и отклонился от заданного маршрута, приведя детей в горы.

Напомним, 22 марта в ходе пешего похода группа подростков-членов турклуба "Скиф" попала под лавину в районе станции Имандра Мурманской области.

В результате инцидента погибла девочка 2008 года рождения.

Мурманский Следственный комитет по возбудил уголовное дело по ст. 283 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни), СК по Петербургу – по ст. 293 УК РФ (Халатность).

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