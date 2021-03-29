"Кто поддержит?": Ройзман и Пивоваров предлагают выйти на массовую пробежку в Москве

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман хотят устроить массовую пробежку в Москве: соответствующая идея, поделился Пивоваров, пришла им, когда они вместе занимались на открытом воздухе, передает Znak.com.

"Через пару недель есть задумка сделать большой забег с пирогами и чаем. Кто поддержит?" — поинтересовался Пивоваров у себя в Twitter.

Детали мероприятия политики пока не определили, назвав лишь его основную цель - популяризация массового спорта. Пробежки не будут носить политический характер, уточнил Пивоваров.

В бытность мэром Екатеринбурга Ройзман уже организовывал подобные пробежки.

"Мы эту идею обсуждали еще с Алексеем Навальным. Мы говорили, что хотим такое сделать, чтобы люди могли прийти, пробежаться, чаю попить. Бежать будем километров пять в щадящем режиме. Когда соберемся — пока неизвестно, но мне еще в Москву ехать на суд, так что в районе этой даты", - пояснил Ройзман.

Предварительно, площадкой для будущей пробежки может стать парк в районе столичных Лужников.

Навальный и Ройзман, напомним, уже вместе бегали по Москве.

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