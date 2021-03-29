Смольный начнет штрафовать и эвакуировать машины за неправильную парковку в Петербурге с конца июня

С 29 июня 2021 года Смольный получит от полиции полномочия по эвакуации, составлению протоколов и рассмотрению административных дел за нарушение правил остановки и стоянки, сообщили в правительстве Петербурга.

Речь идет о нарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 КоАП (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги в городе федерального значения). 29 июня вступит в силу соглашение, которое Смольный подписал с МВД.

В Смольном заявили, что основная цель – чтобы граждане лучше соблюдали правила остановки и стоянки транспортных средств. Это должно "улучшить дорожную ситуацию в городе, упорядочить хаотичную парковку, снизить уровень дорожно-транспортных происшествий, а также помочь коммунальным службам беспрепятственно осуществлять механизированную уборку".

Ответственным за составление протоколов станет комитет по транспорту. В ведомстве создадут отдельное подразделение, которое будет отвечать за это, выносить постановления по административным делам, рассматривать жалобы и обращения, а также контролировать доходы.