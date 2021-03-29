Смольный не намерен корректировать бюджет Петербурга весной

Весенней корректировки бюджета Петербурга в 2021 году не будет, сообщили ЗАКС.Ру в комитете финансов.

Глава комфина Алексей Корабельников еще в ноябре допускал, что ситуация с пандемией может заставить внести изменения в основные параметры доходов и расходов города. Однако он подчеркнул, что обстоятельства, связанные с распространением коронавируса, больше не являются непредвиденными.

Напомним, последние несколько лет бюджет Петербурга корректировали только осенью. Однако в 2020 году из-за пандемии COVID-19 власти региона были вынуждены провести внеплановую весеннюю корректировку.

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