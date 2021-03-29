КРТИ опубликовал график технологической разводки мостов в Петербурге на неделю

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал график технологических разводок мостов на неделю с 29 марта по 4 апреля.
Публикуя время разводки, в комитете уточнили, что разводить и сводить мосты будут в рамках этих промежутков, но не обязательно именно указанное время.
В ночь с 29 на 30 марта будут разведены:
- Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00;
- Литейный мост: с 01:40 до 04:45;
- мост Александра Невского: с 02:20 до 05:10.
С 30 на 31 марта:
- Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00;
- Литейный мост: с 01:40 до 04:45;
- Тучков мост: с 02:00 до 04:55.
- В ночь с 31 марта на 1 апреля:
- Володарский мост: с 02:00 до 05:45;
- Биржевой мост: с 02:00 до 04:55;
- Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30.
С 1 на 2 апреля:
- Володарский мост: с 02:00 до 05:45;
- Литейный мост: с 01:40 до 04:45;
- Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55;
- Тучков мост: с 02:00 до 04:55;
- Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30.
Мосты разводят для того, чтобы проверить готовность разводных пролетов к сезону и для профилактического обслуживания.
фото: ЗАКС.Ру