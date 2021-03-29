18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:46

В Петербурге обустроят ещё три перехватывающих автопарковки

фото ЗакС политика В Петербурге обустроят ещё три перехватывающих автопарковки

Городской центр управления парковками Петербурга объявил конкурс на организацию трёх новых перехватывающих автостоянок.

В дальнейшем их обустроят на Тепловозной улице, Торфяной дороге и в Пушкине на Удаловской улице.

Первая будет рассчитана на 77 мест, на её строительство выделили порядка 35 млн рублей.

Паркинг на Торфяной дороге появится у станции метро "Старая Деревня": совокупная вместимость - 81 авто, на работы выделено 11 млн рублей.

В Пушкине на парковке смогут разместиться 90 машин. На её строительство готовы потратить более 20 млн рублей.

Не исключается также, что в ближайшем будущем появится перехватывающая стоянка и у метро "Ломоносовская".

"Перехватывающие автостоянки хорошо зарекомендовали себя как объекты, удобные для петербуржцев и гостей города. Автомобилисты могут бесплатно воспользоваться такими автостоянками с условием дальнейшей поездки на общественном транспорте. Важно, что большая часть городских автостоянок автоматизирована, что позволяет обеспечить их максимальную пропускную способность", – цитирует телеканал "Санкт-Петербург" слова и.о. директора центра управления парковками Дмитрия Ваньчкова.

Сегодня в городе функционируют 16 перехватывающих автостоянок, вмещающих свыше 1,7 тысяч машин.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:01 Четыре депутата ЗакСа заявились на праймериз ЕР

15:55 Суд в Петербурге отказался выдворять участника "белорусской" акции из России

15:40 Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник лайт"

15:27 Депутат Госдумы Выборный пожаловался в Генпрокуратуру на инстаграм Dolce & Gabbana

14:57 Участок трассы "Кола" в Ленобласти отремонтируют за 1,2 млрд рублей

14:46 В Петербурге обустроят ещё три перехватывающих автопарковки

14:43 КРТИ опубликовал график технологической разводки мостов в Петербурге на неделю

14:41 Смольный не намерен корректировать бюджет Петербурга весной

14:27 Смольный начнет штрафовать и эвакуировать машины за неправильную парковку в Петербурге с конца июня

13:58 "Кто поддержит?": Ройзман и Пивоваров предлагают выйти на массовую пробежку в Москве

13:56 С улиц Петербурга вывезли почти 30 тысяч тонн снега за неделю

13:35 Васильев, Морозов, Эйфман и Яблонский претендуют на звание почетного гражданина Петербурга

13:27 "Отказался смотреть лекцию, назвав ее идиотской": Навальный рассказал о своих тюремных выговорах

13:26 Песков: Парад Победы 9 мая будет, однозначно

12:52 "Добровольно прибыл под конвой": Сергея Митрохина задержали в ОВД "Тверское"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru