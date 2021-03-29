В Петербурге обустроят ещё три перехватывающих автопарковки

Городской центр управления парковками Петербурга объявил конкурс на организацию трёх новых перехватывающих автостоянок.

В дальнейшем их обустроят на Тепловозной улице, Торфяной дороге и в Пушкине на Удаловской улице.

Первая будет рассчитана на 77 мест, на её строительство выделили порядка 35 млн рублей.

Паркинг на Торфяной дороге появится у станции метро "Старая Деревня": совокупная вместимость - 81 авто, на работы выделено 11 млн рублей.

В Пушкине на парковке смогут разместиться 90 машин. На её строительство готовы потратить более 20 млн рублей.

Не исключается также, что в ближайшем будущем появится перехватывающая стоянка и у метро "Ломоносовская".

"Перехватывающие автостоянки хорошо зарекомендовали себя как объекты, удобные для петербуржцев и гостей города. Автомобилисты могут бесплатно воспользоваться такими автостоянками с условием дальнейшей поездки на общественном транспорте. Важно, что большая часть городских автостоянок автоматизирована, что позволяет обеспечить их максимальную пропускную способность", – цитирует телеканал "Санкт-Петербург" слова и.о. директора центра управления парковками Дмитрия Ваньчкова.

Сегодня в городе функционируют 16 перехватывающих автостоянок, вмещающих свыше 1,7 тысяч машин.